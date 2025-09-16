ЧМ-2022 — самое популярное событие в истории спорта по версии GiveMeSport

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг наиболее популярных событий из мира спорта в истории. В списке 10 позиций:

чемпионат мира по футболу – 2022 (5,4 млрд зрителей);

Олимпийские игры – 2008 (4,7 млрд);

«Тур де Франс» – 2024 (3,5 млрд);

Олимпийские игры – 2006 (2,1 млрд);

бой Мохаммеда Али и Леона Спинкса (2 млрд);

чемпионат мира по крикету – 2019 (1,6 млрд);

Азиатские игры – 2022 (986 млн);

финал чемпионата мира по регби – 2019 (857 млн);

Супербоул – 2025 (126 млн);

бой Джейка Пола и Майка Тайсона (108 млн).

В финальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины переиграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 пен.).