ЧМ-2022 — самое популярное событие в истории спорта по версии GiveMeSport

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг наиболее популярных событий из мира спорта в истории. В списке 10 позиций:

  • чемпионат мира по футболу – 2022 (5,4 млрд зрителей);
  • Олимпийские игры – 2008 (4,7 млрд);
  • «Тур де Франс» – 2024 (3,5 млрд);
  • Олимпийские игры – 2006 (2,1 млрд);
  • бой Мохаммеда Али и Леона Спинкса (2 млрд);
  • чемпионат мира по крикету – 2019 (1,6 млрд);
  • Азиатские игры – 2022 (986 млн);
  • финал чемпионата мира по регби – 2019 (857 млн);
  • Супербоул – 2025 (126 млн);
  • бой Джейка Пола и Майка Тайсона (108 млн).

В финальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины переиграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 пен.).

