Таранухин: Пучков прикрыл Фернандо Торреса, но даже «Динамо-2» в Киеве оказался не нужен

Главный тренер костромского «Спартака», воспитанник московского «Спартака» и киевского «Динамо» Евгений Таранухин поделился мнением об экс-защитнике украинской команды Сергее Пучкове. На текущий момент Пучков является тренером и футболистом костромского клуба.

— А мне запомнился двухметровый защитник Пучков — он даже Фернандо Торреса как-то закрыл.

— Да, он здорово котировался. При таком росте [202 см] Сергей очень координированный и довольно техничный. Таких защитников мало. Если бы динамовские тренеры нашли к нему индивидуальный подход, он спокойно заиграл бы на более высоком уровне. Человек, который прикрыл Фернандо Торреса, оказался не нужен «Динамо-2», нормально? Кстати, мы сейчас дозаявили Сергея за «Спартак». Он у нас будет работать с защитниками, но, возможно, и сам сыграет в каких-то матчах, — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

