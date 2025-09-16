Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Спартака» и «Динамо» Киев: у Милевского с Алиевым от денег крышу снесло

Аудио-версия:
Воспитанник киевского «Динамо» Евгений Таранухин, являющийся главный тренером «Спартака» из Костромы, рассказал о начале карьеры футболистов Артёма Милевского и Александра Алиева.

Расскажите о своём главном приключении юности – поездке к Яковенко в киевское «Динамо».
– С девяти лет я постигал футбольные азы в школе московского «Спартака». Сергей Пучков, Леонид Мусин, которые сейчас входят в наш тренерский штаб, тоже были в этой команде. В начале 2000-х в киевском «Динамо» организовали спецкласс, куда собирали одарённых ребят со всего СНГ – в основном из России, Беларуси. Нескольких человек позвали из «Спартака». Мы приехали, посмотрели условия, тренировочный процесс — и решили остаться. Нашу команду тренировал Павел Яковенко, а курировал лично Лобановский. Планировалось, что наш возраст будет постепенно подниматься: из школы – в дубль, из дубля – в «Динамо-2», а потом и в первую команду.

Самыми талантливыми в той плеяде были Милевский с Алиевым?
– Про Алиева я бы так не сказал, а Милевский – выделялся.

Они с юности чудили?
– У Яковенко такого не было. Все трудились. Наверное, уже позже, в первой команде, им крышу снесло. Завелись большие деньги, появилось много соблазнов, ну и старшие товарищи, видимо, показали красивую жизнь. Отсюда все эти нарушения режима.

Кажется, Милевский и наполовину не реализовал свой талант?
– Я тоже так думаю. Уверен, что в молодости он спокойно заиграл бы где-нибудь в Италии или Англии, — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

