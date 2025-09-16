Скидки
Главная Футбол Новости

Ювентус — Боруссия: прямая трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 мск, 16 сентября

«Ювентус» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
