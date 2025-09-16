Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Таранухин: тот «Спартак», на котором мы росли, сильно отличается от современного

Таранухин: тот «Спартак», на котором мы росли, сильно отличается от современного
Комментарии

Главный тренер костромского «Спартака», воспитанник московского «Спартака» и киевского «Динамо» Евгений Таранухин высказался о нынешнем турнирном положении красно-белых.

— Мечтаете когда-нибудь сыграть против родного «Спартака»?
— Тот «Спартак», на котором мы росли, сильно отличается от современного, но всё равно продолжаю следить за клубом. Жду, когда наконец выйдут на должный уровень. Пора бы уже. А мечты у меня простые — продолжать расти и развиваться в профессии. Конечно, было бы классно дойти до Премьер-Лиги. Если получится сыграть с московским «Спартаком» — будет здорово, — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

