Непомнящий — об ошибке Акинфеева: значит, теперь он будет весь сезон играть безошибочно

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результативную ошибку голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). Вратарь отдал неточную передачу в самом начале встречи, в результате чего ростовчане забили гол.

— В жизни всё бывает. Случилась ошибка, и пришлось играть в одно касание. Даже не стоит на это обращать внимание, тем более осуждать или обсуждать. Значит, теперь весь сезон он будет играть безошибочно.

— Ошибка Акинфеева — это следствие требований Челестини, который просит играть низом?

— Я знаю Игоря: он будет играть так, как подскажет ему понимание игры и ситуации. Здесь он никак не ожидал, что Ваня не среагирует должным образом. Обляков должен был подержать мяч. Акинфеев, когда нужно, введёт мяч через всё поле и найдёт продолжение. Это достаточно опытный человек, его просто так не сдвинешь. А эта ошибка станет ещё одним уроком — чтобы знать, когда можно отдавать передачу, а когда нельзя, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.