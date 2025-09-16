Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Непомнящий — об ошибке Акинфеева: значит, теперь он будет весь сезон играть безошибочно

Непомнящий — об ошибке Акинфеева: значит, теперь он будет весь сезон играть безошибочно
Аудио-версия:
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результативную ошибку голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). Вратарь отдал неточную передачу в самом начале встречи, в результате чего ростовчане забили гол.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

— В жизни всё бывает. Случилась ошибка, и пришлось играть в одно касание. Даже не стоит на это обращать внимание, тем более осуждать или обсуждать. Значит, теперь весь сезон он будет играть безошибочно.

— Ошибка Акинфеева — это следствие требований Челестини, который просит играть низом?
— Я знаю Игоря: он будет играть так, как подскажет ему понимание игры и ситуации. Здесь он никак не ожидал, что Ваня не среагирует должным образом. Обляков должен был подержать мяч. Акинфеев, когда нужно, введёт мяч через всё поле и найдёт продолжение. Это достаточно опытный человек, его просто так не сдвинешь. А эта ошибка станет ещё одним уроком — чтобы знать, когда можно отдавать передачу, а когда нельзя, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

