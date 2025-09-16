«Зенит» готов предложить € 15 млн за 18-летнего нападающего «Коринтианса» — Itatiaia

«Зенит» проявляет интерес к 18-летнему форварду «Коринтианса» Ги Негао и готов сделать предложение бразильскому клубу о покупке футболиста в размере € 15 млн. Об этом сообщает Itatiaia Esporte.

По информации источника, конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за Ги Негао могут составить неназванные клубы из Германии и Англии, уже подавшие запрос относительно нападающего.

Ранее СМИ сообщали, что в контракте игрока прописаны отступные для зарубежных команд в размере € 100 млн.

Негао дебютировал в составе взрослой команды «Коринтианса» минувшим летом. На текущий момент форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

