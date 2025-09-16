Отец Делапа рассказал, как проходит процесс восстановления его сына после травмы

Бывший полузащитник «Сток Сити» Рори Делап высказался о травме своего сына, нападающего «Челси» Лиама Делапа.

«Он очень расстроен из-за травмы, да ещё и полученной на начальном этапе карьеры в «Челси». Но это футбол. У него сильный характер, он сфокусирован на восстановлении. Сложнее всего для нас сделать так, чтобы Лиам не заскучал, а это с ним происходит быстро. Он учится делать фокусы и занимается математикой — вещами, к которым не могу подойти я. Просто пытаюсь чем-то его занять, пока он не в клубе и не прошёл процесс восстановления», — сказал Делап в интервью для talkSPORT.

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Лиам пополнил состав «синих» летом 2025 года. В минувшем сезоне футболист выступал за «Ипсвич», где забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.