Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Делапа рассказал, как проходит процесс восстановления его сына после травмы

Отец Делапа рассказал, как проходит процесс восстановления его сына после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Сток Сити» Рори Делап высказался о травме своего сына, нападающего «Челси» Лиама Делапа.

«Он очень расстроен из-за травмы, да ещё и полученной на начальном этапе карьеры в «Челси». Но это футбол. У него сильный характер, он сфокусирован на восстановлении. Сложнее всего для нас сделать так, чтобы Лиам не заскучал, а это с ним происходит быстро. Он учится делать фокусы и занимается математикой — вещами, к которым не могу подойти я. Просто пытаюсь чем-то его занять, пока он не в клубе и не прошёл процесс восстановления», — сказал Делап в интервью для talkSPORT.

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Лиам пополнил состав «синих» летом 2025 года. В минувшем сезоне футболист выступал за «Ипсвич», где забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.

Материалы по теме
Стали известны имена трёх игроков, которыми «Челси» может усилить атаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android