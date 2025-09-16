Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч Кубка России
Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Пари НН» из Нижнего Новгорода и махачкалинское «Динамо». Команды, выступающие в группе C, будут играть на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Юрием Карповым. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Коледин, Крашевский, Кастильо, Майга, Смелов, Ермаков, Сефас, Весино, Грулёв.

«Динамо» Мх: Тимур Магомедов, Имадеддин Аззи, Алибеков, Ахмедов, Кагермазов, Мохамед Аззи, Глушков, Мрезиг, Гаджиев, Джавад, Мастури.

После трёх матчей Кубка России «Динамо» Махачкала лидирует в группе C, набрав восемь очков. «Пари НН» занимает третью строчку с тремя очками. В группе также находятся московский «Спартак» и «Ростов», располагающиеся на втором и четвёртом месте соответственно.

