«Пари НН» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Пари НН» из Нижнего Новгорода и махачкалинское «Динамо». Команды, выступающие в группе C, будут играть на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Юрием Карповым. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Коледин, Крашевский, Кастильо, Майга, Смелов, Ермаков, Сефас, Весино, Грулёв.

«Динамо» Мх: Тимур Магомедов, Имадеддин Аззи, Алибеков, Ахмедов, Кагермазов, Мохамед Аззи, Глушков, Мрезиг, Гаджиев, Джавад, Мастури.

После трёх матчей Кубка России «Динамо» Махачкала лидирует в группе C, набрав восемь очков. «Пари НН» занимает третью строчку с тремя очками. В группе также находятся московский «Спартак» и «Ростов», располагающиеся на втором и четвёртом месте соответственно.