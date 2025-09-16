Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кейн ответил Хёнесу, заявившему, что «Бавария» является аутсайдером Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал слова почётного президента мюнхенского клуба Ули Хёнеса, ранее заявившего, что немецкий гранд является одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Такой клуб, как «Бавария», всегда рассчитывает на победу в каждом соревновании. Я бы не сказал, что мы аутсайдеры, хотя играем с лучшими командами Европы. Сейчас начинается долгий путь, который, надеюсь, продлится до мая. Я не хочу заглядывать слишком далеко вперёд. Наша команда хочет занять как можно более высокое место в турнирной таблице [общего этапа Лиги чемпионов]. Всё начнётся завтра», — сказал Кейн на пресс-конференции.

В среду, 17 сентября, мюнхенский клуб встретится с «Челси» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

