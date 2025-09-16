«Акрон» — «Локомотив»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». На данный момент счёт 0:0. Команды, выступающие в группе D, играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.