Непомнящий: Станкович сам против себя работает, и за это должен быть наказан

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Андрей Семёнов сказал, что в «Спартаке» тренеры становятся сумасшедшими. Что думаете об этом?
— Не думаю, что все тренеры становятся такими. Эмоции должны проявляться. Тренера без эмоций не бывает. Если помните Романцева, казалось бы, он всегда сидел на скамье. На самом деле понимали, что от него идёт такая волна эмоций, что боялись на него посмотреть.

Это нормально, когда тренер проявляет эмоции. Но он должен понимать, что эмоции со знаком минус мгновенно отражаются на игроках — на подсознательном уровне. Не очень сильно осуждаю эмоциональных тренеров. Жора Ярцев тоже был сверхэмоциональным, и что? Он никогда не позволял себе переходить какие-то рамки. Так и здесь тренер не имеет права переходить допустимое — ни по отношению к своим игрокам, ни к чужим, ни к судьям. Это негативно отражается на игре команды. Он сам против себя работает, и за это должен быть наказан, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
