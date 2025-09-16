Экс-тренер «Челси» Роберто Ди Маттео: Кьеза — один из лучших итальянских игроков

Бывший тренер «Челси» Роберто Ди Маттео высоко отозвался о нападающем «Ливерпуля» Федерико Кьезе.

«Уверен, что Кьеза может добиться успеха. Он один из лучших итальянских игроков. Его единственным недостатком были травмы. У него на протяжении карьеры всегда были какие-то повреждения. Если он сможет полностью восстановиться, постоянно поддерживать форму и играть, то станет отличным игроком.

Понимаю, почему «Ливерпуль» подписал его. Это отличный шаг – перейти в «Ливерпуль» – фантастический, легендарный клуб, который борется за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Но Арне Слот сказал, что у Федерико есть серьёзная конкуренция с другими игроками, которые тоже сильны – Мо Салах, Луис Диас и другие, – поэтому попасть в состав «Ливерпуля» непросто. Думаю, он станет важным для команды во второй половине сезона. Сейчас он выглядит лучше, Федерико сыграл несколько матчей, это отличный игрок, когда он в форме», — приводит слова Ди Маттео Goal.com.

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.