Луис Энрике объяснил, почему «ПСЖ» может быть легче выиграть ЛЧ во второй раз

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему его команде может быть легче выиграть Лигу чемпионов во второй раз.

«Первый титул всегда даётся нелегко, потому что игроки не думают, что способны его выиграть. Но мы показали путь. Теперь весь «ПСЖ» и в частности молодые футболисты хотят побеждать, потому что знают, что способны на это. Для меня сложнее выиграть первую [Лигу чемпионов], чем вторую или третью», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

