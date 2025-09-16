Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике объяснил, почему «ПСЖ» может быть легче выиграть ЛЧ во второй раз

Луис Энрике объяснил, почему «ПСЖ» может быть легче выиграть ЛЧ во второй раз
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему его команде может быть легче выиграть Лигу чемпионов во второй раз.

«Первый титул всегда даётся нелегко, потому что игроки не думают, что способны его выиграть. Но мы показали путь. Теперь весь «ПСЖ» и в частности молодые футболисты хотят побеждать, потому что знают, что способны на это. Для меня сложнее выиграть первую [Лигу чемпионов], чем вторую или третью», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Материалы по теме
«Хорошо, что ты уходишь». Советник «ПСЖ» рассказал о реакции Луиса Энрике на уход Неймара

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android