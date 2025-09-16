Лотар Маттеус не согласился с Ули Хенёсом, назвавшим «Баварию» одним из аутсайдеров ЛЧ

Чемпион мира в 1990 году в составе сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на слова почётного президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнеса, ранее заявившего, что немецкий гранд является одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Чуть больше недели назад Ули Хёнес сказал, что «Бавария» вступит в новый сезон Лиги чемпионов в статусе аутсайдера, так же, как «Хоффенхайм» в Бундеслиге. Я не совсем понимаю мнение Ули. Шансы «Хоффенхайма» на победу в Бундеслиге намного меньше, чем у «Баварии» в Лиге чемпионов.

На мой взгляд, «Бавария» – одна из шести лучших команд Европы и одна из тех, которые могут выиграть титул. К ним относятся действующий победитель «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и в меньшей степени «Арсенал».

Я вижу только две или три команды, у которых состав лучше с точки зрения глубины, но, с другой стороны, глубина состава также может быть опасной, если есть много недовольных игроков.

Состав «Баварии» очень хорошо укомплектован. Качество игроков и сплочённость внутри команды великолепны. Они подписали Луиса Диаса и заключили хорошую сделку по аренде Николаса Джексона. Кроме того, они усилили свой состав игроками сборной Германии Жонатаном Та и Томом Бишофом.

Ули Хёнес уже много лет говорит, что молодых игроков нужно интегрировать в команду. Наконец-то у таких молодых игроков, как Бишоф и Ленарт Карл, появился шанс получить игровое время и показать, на что они способны», – написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.