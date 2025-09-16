Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лотар Маттеус не согласился с Ули Хенёсом, назвавшим «Баварию» одним из аутсайдеров ЛЧ

Лотар Маттеус не согласился с Ули Хенёсом, назвавшим «Баварию» одним из аутсайдеров ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира в 1990 году в составе сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на слова почётного президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнеса, ранее заявившего, что немецкий гранд является одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Чуть больше недели назад Ули Хёнес сказал, что «Бавария» вступит в новый сезон Лиги чемпионов в статусе аутсайдера, так же, как «Хоффенхайм» в Бундеслиге. Я не совсем понимаю мнение Ули. Шансы «Хоффенхайма» на победу в Бундеслиге намного меньше, чем у «Баварии» в Лиге чемпионов.

На мой взгляд, «Бавария» – одна из шести лучших команд Европы и одна из тех, которые могут выиграть титул. К ним относятся действующий победитель «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и в меньшей степени «Арсенал».

Я вижу только две или три команды, у которых состав лучше с точки зрения глубины, но, с другой стороны, глубина состава также может быть опасной, если есть много недовольных игроков.

Состав «Баварии» очень хорошо укомплектован. Качество игроков и сплочённость внутри команды великолепны. Они подписали Луиса Диаса и заключили хорошую сделку по аренде Николаса Джексона. Кроме того, они усилили свой состав игроками сборной Германии Жонатаном Та и Томом Бишофом.

Ули Хёнес уже много лет говорит, что молодых игроков нужно интегрировать в команду. Наконец-то у таких молодых игроков, как Бишоф и Ленарт Карл, появился шанс получить игровое время и показать, на что они способны», – написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.

Материалы по теме
Кейн ответил Хёнесу, заявившему, что «Бавария» является аутсайдером Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android