Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брат вратаря «МЮ» Ламменса рассказал, что бельгийцу лучше было перейти в «Галатасарай»

Брат вратаря «МЮ» Ламменса рассказал, что бельгийцу лучше было перейти в «Галатасарай»
Комментарии

Брат голкипера «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменса высказался о переходе бельгийца в стан «красных дьяволов». Том Ламменс считает, что вратарю лучше было перейти в «Галатасарай».

«Там (в «Галатасарае») много сильных игроков, там борются за трофеи, и Сенне, возможно, сразу же мог бы проявить себя в Лиге чемпионов. Поначалу я скептически относился к его переходу в «Манчестер Юнайтед», потому что многие игроки там уже не выдержали давления и не смогли полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Тома Ламменса издание Nieuwsblad.

Напомним, Ламменс ранее выступал в составе бельгийского «Антверпена», после чего перешёл в команду Рубена Аморима. По данным СМИ, сумма трансфера составила в € 21 млн.

Материалы по теме
Амориму дали три матча на исправление турнирного положения «Манчестер Юнайтед» — Mirror
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android