Брат вратаря «МЮ» Ламменса рассказал, что бельгийцу лучше было перейти в «Галатасарай»

Брат голкипера «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменса высказался о переходе бельгийца в стан «красных дьяволов». Том Ламменс считает, что вратарю лучше было перейти в «Галатасарай».

«Там (в «Галатасарае») много сильных игроков, там борются за трофеи, и Сенне, возможно, сразу же мог бы проявить себя в Лиге чемпионов. Поначалу я скептически относился к его переходу в «Манчестер Юнайтед», потому что многие игроки там уже не выдержали давления и не смогли полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Тома Ламменса издание Nieuwsblad.

Напомним, Ламменс ранее выступал в составе бельгийского «Антверпена», после чего перешёл в команду Рубена Аморима. По данным СМИ, сумма трансфера составила в € 21 млн.