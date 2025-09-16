Маркиньос — о конкуренте Сафонова: Шевалье способен достичь высочайшего уровня

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос ответил на вопрос, как проходит адаптация в команде вратаря Люка Шевалье, и заявил, что голкипер способен достичь высочайшего уровня.

«Адаптация прошла быстро. Он очень хорошо говорит по-французски (улыбается). Нелегко попасть в такую ​​команду после вратаря, который провёл отличный сезон. Мы играли против него, мы знали его потенциал. Он способен достичь высочайшего уровня, именно это подтолкнуло клуб к его приобретению. У него не было времени на адаптацию. Он сыграл решающую роль в Суперкубке Европы (в матче с «Тоттенхэмом». — Прим. «Чемпионата»), он знал, как воспользоваться своим шансом. У него другой профиль, нежели у Джиджо [Доннаруммы], но я надеюсь, что он будет таким же ответственным, как Джиджо», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.

«ПСЖ» объявил о переходе Шевалье из «Лилля» в августе этого года. В сентябре парижан покинул итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма и подписал контракт с «Манчестер Сити». Напомним, за «ПСЖ» также выступает российский вратарь Матвей Сафонов.