Амориму дали три матча на исправление турнирного положения «Манчестер Юнайтед» — Mirror

Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера команды Рубена Аморима в случае неудовлетворительных результатов в следующих трёх матчах чемпионата Англии. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, португальский специалист понимает своё положение после начала нынешнего сезона, где в четырёх встречах манкунианцы набрали четыре очка и занимают 14-е место.

В следующих трёх встречах «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» (20 сентября), «Брентфордом» (27 сентября) и «Сандерлендом» (4 октября).

40-летний специалист был назначен на должность главного тренера «красных дьяволов» в ноябре 2024 года.

Материалы по теме Игроки «МЮ» теряют веру в систему Аморима — Daily Mail

Самые большие стадионы мира: