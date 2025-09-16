Скидки
«Интер» и «Милан» договорились с городом о покупке стадиона «Сан-Сиро»

Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что достигнута договорённость с «Интером» и «Миланом» о покупке их общего стадиона «Сан-Сиро».

«Если завтра (17 сентября. — Прим «Чемпионата») всё будет хорошо, то мы обратимся в городской совет с резолюцией о продаже «Сан-Сиро», поскольку мы фактически достигли соглашения с клубами.

Стадион должен быть готов к 2031 году, поскольку УЕФА заявил, что не будет рассматривать Милан для проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года, если «Сан-Сиро» останется в прежнем состоянии. Будет принята резолюция, предлагающая проект, затем мы обратимся в городской совет по вопросу продажи. Сначала пройдут комиссии и обсуждения, а затем нам придётся вынести решение. Я хочу иметь чистую совесть, представлю резолюцию в городской совет и поддержу её одобрение. Я проголосую «за», а затем городской совет примет решение. Всё это произойдёт до конца месяца», — приводит слова мэра Sky Sport Italia со ссылкой на RTL 102.5.

