Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» за матч с «Динамо» в 8-м туре РПЛ
Поделиться
Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов красно-белых во встрече 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
Оценку пять в составе красно-белых получили защитник Кристофер Ву, полузащитники Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Роман Зобнин и нападающий Ливай Гарсия. Эксперт поставил двойки защитнику Даниилу Денисову, нападающему Пабло Солари. Команда получила оценку четыре.
Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
После восьми туров чемпионата России «Спартак» набрал 12 очков и занимает восьмое место. Бело-голубые заработали девять очков и располагаются на девятой строчке.
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
19:47
-
19:43
-
19:41
-
19:35
-
19:34
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:27
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
18:10
-
17:55
-
17:54
-
17:54
-
17:53
-
17:49
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:25