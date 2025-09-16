Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» за матч с «Динамо» в 8-м туре РПЛ

Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» за матч с «Динамо» в 8-м туре РПЛ
Комментарии

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов красно-белых во встрече 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

Оценку пять в составе красно-белых получили защитник Кристофер Ву, полузащитники Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Роман Зобнин и нападающий Ливай Гарсия. Эксперт поставил двойки защитнику Даниилу Денисову, нападающему Пабло Солари. Команда получила оценку четыре.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

После восьми туров чемпионата России «Спартак» набрал 12 очков и занимает восьмое место. Бело-голубые заработали девять очков и располагаются на девятой строчке.

Новости. Футбол
