Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» за матч с «Динамо» в 8-м туре РПЛ

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов красно-белых во встрече 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2).

Оценку пять в составе красно-белых получили защитник Кристофер Ву, полузащитники Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Роман Зобнин и нападающий Ливай Гарсия. Эксперт поставил двойки защитнику Даниилу Денисову, нападающему Пабло Солари. Команда получила оценку четыре.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

После восьми туров чемпионата России «Спартак» набрал 12 очков и занимает восьмое место. Бело-голубые заработали девять очков и располагаются на девятой строчке.

