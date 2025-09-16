Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил двойку «Динамо» за матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком»

Бубнов поставил двойку «Динамо» за матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов московского «Динамо» во встрече 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

По подсчётам Бубнова, подопечные Валерия Карпина за игру набрали 756 технико-тактических действий при 33% брака. Команда получила оценку два.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

После восьми туров чемпионата России бело-голубые заработали девять очков и располагаются на девятой строчке. В следующем туре «Динамо» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 21 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск.

Самая крупная победа «Динамо»:

Новости. Футбол
