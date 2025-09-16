Бубнов поставил двойку «Динамо» за матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов московского «Динамо» во встрече 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (2:2).

По подсчётам Бубнова, подопечные Валерия Карпина за игру набрали 756 технико-тактических действий при 33% брака. Команда получила оценку два.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

После восьми туров чемпионата России бело-голубые заработали девять очков и располагаются на девятой строчке. В следующем туре «Динамо» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 21 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск.

