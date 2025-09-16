Тренер «Оренбурга» Слишкович: доволен тем, как мы контролировали игру с «Рубином»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о победе своей команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с казанским «Рубином» (0:0, 4:2 пен.).

«Тяжело анализировать игру, когда соперник играет в меньшинстве. Это очень важный факт, всё было намного легче, но всё равно команда даже в такой ситуации может быть опасна. «Рубин» в концовке создал опасный момент, когда Сысуев хорошо отреагировал. Я доволен тем, как мы контролировали игру, особенно во втором тайме. К сожалению, не успели забить.

Может, удача сегодня была на нашей стороне. Сысуев провёл отличный матч. Могу быть доволен игрой, но в концовке мы торопились, не делали спокойно вещи, которые были необходимы, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».