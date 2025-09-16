Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в Кубке России

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об итогах матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором его команда проиграла «Оренбургу» (0:0, 2:4 пен.).

«Можно было не просто удержать счёт, но и в конце выиграть. Очень раннее удаление. Когда ты играешь 65-70 минут в меньшинстве… Здесь 11 на 11 сложно, а тут в меньшинстве ещё сложнее. Но я отдам должное своей команде, очень дисциплинированно оборонялись, очень грамотно всё делали, достаточно много единоборств выиграли», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» с четырьмя очками располагается на третьем месте в таблице группы А. «Оренбург» набрал пять очков и идёт на втором месте.