«Акрон» — «Локомотив»: Комличенко вывел москвичей вперёд на 48-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Команды, выступающие в группе D, играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте Николай Комличенко открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.