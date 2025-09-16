«Акрон» — «Локомотив»: Комличенко вывел москвичей вперёд на 48-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Команды, выступающие в группе D, играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47' 0:2 Комличенко – 49' 1:2 Пестряков – 89' 1:3 Попенков – 90+4'
На 48-й минуте Николай Комличенко открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
20:59
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:39
-
20:35
-
20:33
-
20:26
-
20:18
-
20:13
-
20:11
-
20:03
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:41
-
19:35
-
19:34
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:50