«Атлетик» — «Арсенал»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас из Литвы. После первого тайма счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который в финале прошлого розыгрыша турнира одолел «Интер» (5:0).

