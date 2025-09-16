Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Видео: Руденко и Агапов сцепились шнурками во время матча «Акрон» — «Локомотив»

Аудио-версия:
Нападающий «Локомотива» Александр Руденко и защитник «Акрона» Илья Агапов сцепились шнурками во время очного матча команд в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Главный судья встречи Михаил Черемных помог футболистам урегулировать данную ситуацию.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Команды, выступающие в группе D, играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
