Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: Руденко и Агапов сцепились шнурками во время матча «Акрон» — «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко и защитник «Акрона» Илья Агапов сцепились шнурками во время очного матча команд в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Главный судья встречи Михаил Черемных помог футболистам урегулировать данную ситуацию.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Команды, выступающие в группе D, играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

Самые титулованные футбольные клубы России: