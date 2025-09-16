Видео: Руденко и Агапов сцепились шнурками во время матча «Акрон» — «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко и защитник «Акрона» Илья Агапов сцепились шнурками во время очного матча команд в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Главный судья встречи Михаил Черемных помог футболистам урегулировать данную ситуацию.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Команды, выступающие в группе D, играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.
