Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Абба сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Марсель» в Лиге чемпионов

Лионель Абба сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Марсель» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Лионель Абба поделился ожиданиями от предстоящего матча мадридского «Реала» и «Марселя» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда Алонсо хорошо начала сезон в Ла Лиге: четыре матча — четыре победы. Самый серьёзный тест был в прошедшие выходные, когда одолели «Реал Сосьедад». Причём играли в меньшинстве с 30-й минуты и сумели забить. У «Реала» всё хорошо: вернулись Беллингем и Камавинга. Они оказались в заявке раньше времени, возможно, даже сыграют сегодня.

«Марсель» на выезде в нынешнем сезоне ещё не выигрывал: два матча — два поражения, причём в одном из них уступил, играя в большинстве с «Ренном». «Марсель» — хороший тест для Алонсо, потому что его стилистика подходит под то, как строит игру своей команды испанец. Роберто Де Дзерби любит разыгрывать мяч со своей половины поля большим количеством людей, а Алонсо любит, когда его команда прессингует. У «Реала» сегодня будет возможность показать себя на чужой половине поля при отборе мяча.

Кильян Мбаппе встретится с французским клубом. Он играл за «Монако», за «ПСЖ», естественно, играл с «Марселем», забив в этих матчах 10 голов. Сегодня у него будет ещё возможность.

У «Марселя», к сожалению, в центре обороны не будет Найефа Агера, получившего сотрясение мозга в последней встрече с «Лорьяном». Скорее всего, рядом с новичком Бенжаменом Паваром будет играть Леонардо Балерди, а это всегда опасно, ведь это не самый стабильный защитник.

У «Реала» сегодня хорошая возможность забить много. Думаю, в этом матче будет много забитых мячей, будет яркий футбол, но «Реал» в этом противостоянии должен побеждать», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android