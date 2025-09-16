Лионель Абба сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Марсель» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Лионель Абба поделился ожиданиями от предстоящего матча мадридского «Реала» и «Марселя» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Команда Алонсо хорошо начала сезон в Ла Лиге: четыре матча — четыре победы. Самый серьёзный тест был в прошедшие выходные, когда одолели «Реал Сосьедад». Причём играли в меньшинстве с 30-й минуты и сумели забить. У «Реала» всё хорошо: вернулись Беллингем и Камавинга. Они оказались в заявке раньше времени, возможно, даже сыграют сегодня.

«Марсель» на выезде в нынешнем сезоне ещё не выигрывал: два матча — два поражения, причём в одном из них уступил, играя в большинстве с «Ренном». «Марсель» — хороший тест для Алонсо, потому что его стилистика подходит под то, как строит игру своей команды испанец. Роберто Де Дзерби любит разыгрывать мяч со своей половины поля большим количеством людей, а Алонсо любит, когда его команда прессингует. У «Реала» сегодня будет возможность показать себя на чужой половине поля при отборе мяча.

Кильян Мбаппе встретится с французским клубом. Он играл за «Монако», за «ПСЖ», естественно, играл с «Марселем», забив в этих матчах 10 голов. Сегодня у него будет ещё возможность.

У «Марселя», к сожалению, в центре обороны не будет Найефа Агера, получившего сотрясение мозга в последней встрече с «Лорьяном». Скорее всего, рядом с новичком Бенжаменом Паваром будет играть Леонардо Балерди, а это всегда опасно, ведь это не самый стабильный защитник.

У «Реала» сегодня хорошая возможность забить много. Думаю, в этом матче будет много забитых мячей, будет яркий футбол, но «Реал» в этом противостоянии должен побеждать», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».