Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Акрон — Локомотив, результат матча 16 сентября 2025, счет 1:3, Кубок России 2025/2026

Дубль Комличенко помог «Локомотиву» переиграть «Акрон» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали красно-зелёные. Команды, выступающие в группе D, играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

На 48-й минуте Николай Комличенко открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд, а на 49-й минуте он оформил дубль. На 89-й минуте Дмитрий Пестряков реализовал пенальти и отыграл один мяч. На 90+4-й минуте автоголом отметился игрок «Акрона» Денис Попенков.

После этой игры «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D, «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

Комментарии
