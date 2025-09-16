Дубль Комличенко помог «Локомотиву» переиграть «Акрон» в матче Кубка России

Окончен матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали красно-зелёные. Команды, выступающие в группе D, играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных.

На 48-й минуте Николай Комличенко открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд, а на 49-й минуте он оформил дубль. На 89-й минуте Дмитрий Пестряков реализовал пенальти и отыграл один мяч. На 90+4-й минуте автоголом отметился игрок «Акрона» Денис Попенков.

После этой игры «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D, «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.