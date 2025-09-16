Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 16 сентября, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 16 сентября, календарь, таблица
Сегодня, 16 сентября, в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 16 сентября:

«Оренбург» – «Рубин» – 0:0 (4:2 пен.);
«Акрон» – «Локомотив» – 1:3;
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала – 1:2.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обошли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

