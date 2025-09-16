Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко забил 100-й гол в карьере в матче с «Акроном»

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». На данный момент счёт 2:0 в пользу красно-зелёных, дублем отметился нападающий Николай Комличенко. Первый мяч игрока в этой встрече стал для него 100-м на протяжении карьеры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

Посмотреть данное видео также можно в официальном телеграм-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На данный момент в 11 матчах нынешнего клубного сезона на счету Комличенко четыре гола и одна голевая передача. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Ранее нападающий также выступал за «Ростов», московское «Динамо» и ряд других команд.

«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 14 матчей подряд
