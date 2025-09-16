Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко забил 100-й гол в карьере в матче с «Акроном»

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». На данный момент счёт 2:0 в пользу красно-зелёных, дублем отметился нападающий Николай Комличенко. Первый мяч игрока в этой встрече стал для него 100-м на протяжении карьеры.
Посмотреть данное видео также можно в официальном телеграм-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
На данный момент в 11 матчах нынешнего клубного сезона на счету Комличенко четыре гола и одна голевая передача. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
Ранее нападающий также выступал за «Ростов», московское «Динамо» и ряд других команд.
- 16 сентября 2025
