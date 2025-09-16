Стали известны имена пяти тренеров, которые могут заменить Аморима в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает пять кандидатур на случай увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера команды. В качестве возможных вариантов называются Оливер Гласнер, возглавляющий «Кристал Пэлас», экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, Марку Силва («Фулхэм»), Андони Ираола («Борнмут»), а также Маурисио Почеттино (сборная США). Об этом информирует Mirror.

Ранее издание Mirror сообщало, что руководство «красных дьяволов» предоставило португальскому специалисту три дня на исправление турнирного положения команды. После четырёх встреч манкунианцы набрали четыре очка и занимают 14-е место. В следующих трёх матчах «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» (20 сентября), «Брентфордом» (27 сентября) и «Сандерлендом» (4 октября).

