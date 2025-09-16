Скидки
Главная Футбол Новости

Скоулз: «МЮ» должен попытаться каким-то образом попасть в верхнюю половину таблицы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал цель «красных дьяволов» на сезон английской Премьер-лиги.

«Очень сложно сказать, какими должны быть амбиции клуба, когда они набрали четыре очка в четырёх играх. Я не понимаю, как можно быть амбициозным, наблюдая за происходящим. Я думаю, они просто должны попытаться каким-то образом попасть в верхнюю половину таблицы», – приводит слова Скоулза BBC.

После четырёх встреч в сезоне-2025/2026 манкунианцы набрали четыре очка и занимают 14-е место. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт с лондонским «Челси» в субботу, 20 сентября. В минувшем сезоне команда Рубена Аморима заняла 15-е место.

Комментарии
