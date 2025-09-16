Угальде отреагировал на попадание в число номинантов на игрока года КОНКАКАФ

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде поделился эмоциями после того, как он попал в число номинантов на игрока года Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) по итогам сезона.

«Конечно, это круто! Приятно, что в сборной всё получается, но сейчас фокус на Кубке России», — сказал Угальде в видео в телеграм-канале «Спартака».

Форвард красно-белых стал лучшим бомбардиром костариканской национальной команды, забив семь голов в 13 встречах.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. По итогам прошлого сезона Мир Российской Премьер-Лиги он стал лучшим бомбардиром чемпионата с 17 забитыми мячами.

