Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угальде отреагировал на попадание в число номинантов на игрока года КОНКАКАФ

Угальде отреагировал на попадание в число номинантов на игрока года КОНКАКАФ
Комментарии

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде поделился эмоциями после того, как он попал в число номинантов на игрока года Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) по итогам сезона.

«Конечно, это круто! Приятно, что в сборной всё получается, но сейчас фокус на Кубке России», — сказал Угальде в видео в телеграм-канале «Спартака».

Форвард красно-белых стал лучшим бомбардиром костариканской национальной команды, забив семь голов в 13 встречах.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. По итогам прошлого сезона Мир Российской Премьер-Лиги он стал лучшим бомбардиром чемпионата с 17 забитыми мячами.

Материалы по теме
Манфред Угальде — в числе номинантов на игрока года в Северной и Центральной Америке

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android