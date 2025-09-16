«Ювентус» — «Боруссия»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Бремер, Келли, Копмейнерс, Йылдыз, Калюлю, Тюрам-Юльен, Опенда, Маккенни, Камбьязо, Дэвид.

«Боруссия»: Кобель, Коуто, Антон, Бенсебаини, Нмеча, Гирасси, Байер, Забитцер, Свенссон, Рюэрсон, Адейеми.

В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.