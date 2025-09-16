Тренер «Ливерпуля» Слот эмоционально отреагировал на критику Вирца

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о низкой результативности полузащитника Флориана Вирца перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

«Я списываю это на «Борнмут», «Ньюкасл» и «Арсенал». Я списываю это на команду, с которой мы играли в эти выходные («Бёрнли». — Прим. «Чемпионата») и которая в прошлом сезоне пропустила всего 14 голов. Не знаю, правда ли это, но кто-то сказал мне сегодня, что «Бернли» впервые за 18 месяцев проиграл домашний матч… однако это говорит о том, как тяжело играть в таких встречах, и это нормально. Все так пристально следят за нашими новыми приобретениями, особенно эксперты, которые поддерживают другие клубы! Они не перестают говорить о € 450 млн, но они всегда забывают о € 300 млн, которые мы получили от продажи игроков!

Эти игроки, которых мы приобрели, действительно стоят больших денег, но сейчас они играют вместе с игроками, которые стоят столько же. Да, если мы хотим усилить команду, нам нужно потратить почти столько же денег. Если мы завтра продадим Доминика Собослаи, он тоже будет стоить € 100 млн.

Всё внимание приковано к Флориану, однако те, кто остался в команде, тоже не забили четыре гола и не сделали 12 результативных передач. Он был частью команды, которая лидирует в лиге и выиграла четыре матча. Он был частью команды, которая победила «Ньюкасл» и «Арсенал», хотя в прошлом сезоне команда не выиграла ни у «Ньюкасла» на выезде, ни у «Арсенала» дома. Это зависит от того, как на это посмотреть. Да, он не забил четыре гола и не отдал 12 результативных передач за четыре игры, но, на мой взгляд, это связано с уровнем соперников. Он играет в команде, которая на данный момент занимает первое место в лиге», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Немецкий полузащитник перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» минувшим летом за € 125 млн без учёта бонусов.