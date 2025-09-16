Дьёкереш рассёк затылок во время матча «Арсенала» с «Атлетиком» в ЛЧ

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш получил рассечение затылка во время первого тайма матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао. На 31-й минуте шведский форвард и защитник лондонской команды Габриэл Магальяйнс столкнулись головами в чужой штрафной, после чего на поле выбежали врачи и наложили Дьёкерешу повязку.

Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас из Литвы. После первого тайма счёт в игре 0:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

