Дьёкереш рассёк затылок во время матча «Арсенала» с «Атлетиком» в ЛЧ
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш получил рассечение затылка во время первого тайма матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао. На 31-й минуте шведский форвард и защитник лондонской команды Габриэл Магальяйнс столкнулись головами в чужой штрафной, после чего на поле выбежали врачи и наложили Дьёкерешу повязку.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
2-й тайм
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 72'
Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас из Литвы. После первого тайма счёт в игре 0:0.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Самые опасные травмы в футболе:
