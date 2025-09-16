Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Болельщики подрались перед игрой «Реала» и «Марселя». В стычку вмешалась конная полиция

Болельщики мадридского «Реала» и «Марселя» подрались у стадиона «Сантьяго Бернабеу» перед матчем команд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В стычку пришлось вмешаться сотрудникам органов правопорядка Испании, в том числе подразделениям конной полиции.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
В минувшем сезоне испанский гранд дошёл до стадии четвертьфинала турнира, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч состоится 30 мая 2026 года.

