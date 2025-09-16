Болельщики подрались перед игрой «Реала» и «Марселя». В стычку вмешалась конная полиция
Поделиться
Болельщики мадридского «Реала» и «Марселя» подрались у стадиона «Сантьяго Бернабеу» перед матчем команд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В стычку пришлось вмешаться сотрудникам органов правопорядка Испании, в том числе подразделениям конной полиции.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В минувшем сезоне испанский гранд дошёл до стадии четвертьфинала турнира, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч состоится 30 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
20:59
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:39
-
20:35
-
20:33
-
20:26
-
20:18
-
20:13
-
20:11
-
20:03
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:41
-
19:35
-
19:34
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:50