Болельщики подрались перед игрой «Реала» и «Марселя». В стычку вмешалась конная полиция

Болельщики мадридского «Реала» и «Марселя» подрались у стадиона «Сантьяго Бернабеу» перед матчем команд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В стычку пришлось вмешаться сотрудникам органов правопорядка Испании, в том числе подразделениям конной полиции.

В минувшем сезоне испанский гранд дошёл до стадии четвертьфинала турнира, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч состоится 30 мая 2026 года.