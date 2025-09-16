«Локомотив» не проигрывает с июля, на счету команды пять побед и четыре ничьих
Поделиться
«Локомотив» одержал победу над тольяттинским «Акроном» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Таким образом, серия железнодорожников без поражений достигла девяти игр.
Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47' 0:2 Комличенко – 49' 1:2 Пестряков – 89' 1:3 Попенков – 90+4'
С начала августа команда Михаила Галактионова провела девять матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке. Они одержали пять побед и четыре раза сыграли вничью.
В субботу, 20 сентября, «Локомотив» проведёт выездную игру в рамках чемпионата России с махачкалинским «Динамо».
В Кубке железнодорожники возглавляют турнирную таблицу группы D с девятью очками. В РПЛ «Локомотив» идёт на третьем месте, команда набрала 16 очков.
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
22:48
-
22:48
-
22:47
-
22:46
-
22:32
-
22:31
-
22:27
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:19
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
21:57
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:24
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
20:59
-
20:54
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:39
-
20:35
-
20:33