«Локомотив» не проигрывает с июля, на счету команды пять побед и четыре ничьих

«Локомотив» одержал победу над тольяттинским «Акроном» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Таким образом, серия железнодорожников без поражений достигла девяти игр.

С начала августа команда Михаила Галактионова провела девять матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке. Они одержали пять побед и четыре раза сыграли вничью.

В субботу, 20 сентября, «Локомотив» проведёт выездную игру в рамках чемпионата России с махачкалинским «Динамо».

В Кубке железнодорожники возглавляют турнирную таблицу группы D с девятью очками. В РПЛ «Локомотив» идёт на третьем месте, команда набрала 16 очков.