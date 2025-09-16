Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» не проигрывает с июля, на счету команды пять побед и четыре ничьих

Комментарии

«Локомотив» одержал победу над тольяттинским «Акроном» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Таким образом, серия железнодорожников без поражений достигла девяти игр.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

С начала августа команда Михаила Галактионова провела девять матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке. Они одержали пять побед и четыре раза сыграли вничью.

В субботу, 20 сентября, «Локомотив» проведёт выездную игру в рамках чемпионата России с махачкалинским «Динамо».

В Кубке железнодорожники возглавляют турнирную таблицу группы D с девятью очками. В РПЛ «Локомотив» идёт на третьем месте, команда набрала 16 очков.

