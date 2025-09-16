Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Экс-игрок «Манчестер Сити» Менди перешёл в «Погонь» из чемпионата Польши

Комментарии

Защитник Бенжамен Менди в качестве свободного агента пополнил состав «Погони» из польской Экстраклассы. Об этом сообщает официальный сайт команды из Щецина.

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан на один год, контракт предполагает продление ещё на один сезон.

Ранее игрок выступал за «Гавр», «Марсель», «Монако», «Манчестер Сити», «Лорьян» и «Цюрих». В составе «Монако» Менди становился чемпионом Франции, с «Манчестер Сити» он трижды выиграл АПЛ, дважды — Кубок лиги, а также Суперкубок страны. В составе сборной Франции защитник стал победителем чемпионата мира — 2018.

