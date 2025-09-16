«Ман Сити» и «Ливерпуль» поборются за защитника сборной Англии — Mirror

«Манчестер Сити» готов составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за подписание контракта с центральным защитником «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марком Гехи следующим летом, когда у него закончится контракт с «орлами». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, маловероятно, что англичанин сменит клуб грядущей зимой. Кроме того, Гехи желает продолжать карьеру именно в АПЛ, несмотря на интерес со стороны зарубежных команд.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 45 млн.

