Ван Дейк — об «Атлетико»: они никогда не сдаются, у них игроки и тренер мирового класса

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился своими ожиданиями от матча с мадридским «Атлетико» 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра состоится в среду, 17 сентября.

«Мы проиграли им [в 2020 году], и тогда было очень больно вылетать. Это команда, которая очень усердно работает, у них тренер мирового класса – то, что он работает там так долго, говорит о многом. Мы очень уважаем «Атлетико», в их составе игроки мирового класса, вратарь мирового класса – я могу продолжать и продолжать.

Они никогда не сдаются, таков менталитет. Возможно, они начали выступление в чемпионате не лучшим образом, как им бы хотелось, но это тоже часть кампании, их команда хочет добиться успеха.

Мы должны быть готовы. Сегодня у нас была хорошая тренировка, а теперь пришло время подготовиться дома и быть готовыми к завтрашнему дню», – приводит слова ван Дейка BBC.