Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ван Дейк — об «Атлетико»: они никогда не сдаются, у них игроки и тренер мирового класса

Ван Дейк — об «Атлетико»: они никогда не сдаются, у них игроки и тренер мирового класса
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился своими ожиданиями от матча с мадридским «Атлетико» 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра состоится в среду, 17 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Мы проиграли им [в 2020 году], и тогда было очень больно вылетать. Это команда, которая очень усердно работает, у них тренер мирового класса – то, что он работает там так долго, говорит о многом. Мы очень уважаем «Атлетико», в их составе игроки мирового класса, вратарь мирового класса – я могу продолжать и продолжать.

Они никогда не сдаются, таков менталитет. Возможно, они начали выступление в чемпионате не лучшим образом, как им бы хотелось, но это тоже часть кампании, их команда хочет добиться успеха.

Мы должны быть готовы. Сегодня у нас была хорошая тренировка, а теперь пришло время подготовиться дома и быть готовыми к завтрашнему дню», – приводит слова ван Дейка BBC.

