Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Компани ответил, как относится к тому, что в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил о своём отношении к тому, что в Англии некоторые называют немецкую Бундеслигу «лигой фермеров». В среду, 17 сентября, мюнхенский клуб сыграет с «Челси» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
– Есть ощущение, что в Англии не воспринимают Бундеслигу всерьёз. Её называют «фермерской лигой». Вы хорошо знаете оба чемпионата. Как вы оцениваете уровень Бундеслиги?
– Но сколько игроков они купили в Бундеслиге? Сколько денег они потратили на игроков Бундеслиги? Я из Бельгии, маленькой страны. В Бельгии люди всегда смотрят на другие крупные страны, и мы уважаем каждую лигу.

В Германии люди уделяют много внимания Бундеслиге, в Англии уделяют много внимания Премьер-лиге. Очевидно, что существует большой финансовый разрыв между АПЛ и другими чемпионатами. Мы должны подумать, как однажды решить эту проблему. В Бундеслиге, безусловно, много талантов, английские команды купили здесь много игроков. Но завтра не Бундеслига сыграет с Премьер-лигой, а «Бавария» сыграет с «Челси», — сказал Компани на пресс-конференции.

Кейн ответил Хёнесу, заявившему, что «Бавария» является аутсайдером Лиги чемпионов

