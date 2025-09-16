Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Атлетик» — «Арсенал»: Мартинелли забил гол через 36 секунд после выхода на поле

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Донатас Румшас из Литвы. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу лондонской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Габриэл Мартинелли. Футболист вышел на поле на 71-й минуте встречи.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч состоится 30 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который в финале прошлого розыгрыша турнира одолел «Интер» (5:0).

Самые большие стадионы мира: