Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Молдавии назначила нового тренера после поражения от Норвегии со счётом 1:11

Сборная Молдавии назначила нового тренера после поражения от Норвегии со счётом 1:11
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Молдавии объявила о назначении на должность главного тренера национальной команды Лилиана Попеску. Специалист покинул команду «Петрокуб», а также оставил работу в юношеской сборной Молдавии до 19 лет ради поста в главной команде.

«Для меня большая честь и одновременно большая ответственность возглавить национальную команду.

Знаю, что сборная переживает непростой период, но убеждён, что только вместе – благодаря дисциплине, максимальной самоотдаче и совместным усилиям – мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Я пришёл с амбициями и ответственностью – создать сплочённую и конкурентоспособную команду, которая будет с гордостью представлять Молдавию.

Твёрдо убеждён, что только трудом, дисциплиной и ответственностью мы сможем создать настоящую национальную гордость и добиться перемен, которые принесут радость нашим болельщикам. Вперёд, Молдавия!» – приводит слова Попеску сайт Федерации футбола Молдавии.

Напомним, ранее сборная Молдавии уступила команде Норвегии со счётом 1:11 в матче квалификации на чемпионат мира — 2026. «Трёхцветные» занимают последнюю строчку в группе I, проиграв все пять встреч отбора.

Материалы по теме
11:1 от Норвегии! Это не отбор на ЧМ-2026, а просто издевательство
11:1 от Норвегии! Это не отбор на ЧМ-2026, а просто издевательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android