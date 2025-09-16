Сборная Молдавии назначила нового тренера после поражения от Норвегии со счётом 1:11

Сборная Молдавии объявила о назначении на должность главного тренера национальной команды Лилиана Попеску. Специалист покинул команду «Петрокуб», а также оставил работу в юношеской сборной Молдавии до 19 лет ради поста в главной команде.

«Для меня большая честь и одновременно большая ответственность возглавить национальную команду.

Знаю, что сборная переживает непростой период, но убеждён, что только вместе – благодаря дисциплине, максимальной самоотдаче и совместным усилиям – мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Я пришёл с амбициями и ответственностью – создать сплочённую и конкурентоспособную команду, которая будет с гордостью представлять Молдавию.

Твёрдо убеждён, что только трудом, дисциплиной и ответственностью мы сможем создать настоящую национальную гордость и добиться перемен, которые принесут радость нашим болельщикам. Вперёд, Молдавия!» – приводит слова Попеску сайт Федерации футбола Молдавии.

Напомним, ранее сборная Молдавии уступила команде Норвегии со счётом 1:11 в матче квалификации на чемпионат мира — 2026. «Трёхцветные» занимают последнюю строчку в группе I, проиграв все пять встреч отбора.