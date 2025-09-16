«Юнион» обыграл ПСВ в своём первом в истории матче основного раунда Лиги чемпионов

Завершён матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ПСВ из Нидерландов и бельгийский «Юнион». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).

Промис Дэвид на девятой минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Ануар Аит-Эль-Хадж на 39-й минуте удвоил преимущество команды. Кевин Мак Аллистер на 81-й минуте увеличил разрыв в счёте. Рубен ван Боммел на 90-й минуте отыграл один мяч.

В следующем туре ПСВ 1 октября сыграет в гостях с «Байером», «Юнион» в тот же день примет на своём поле «Ньюкасл Юнайтед». Для бельгийцев это первый матч в основном раунде Лиги чемпионов.