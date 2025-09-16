Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» в гостях победил «Атлетик» Бильбао в матче ЛЧ благодаря голу Мартинелли

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу лондонской команды.

На 72-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Габриэл Мартинелли. Футболист вышел на поле на 71-й минуте встречи. На 87-й минуте вингер Леандро Троссард укрепил преимущество гостей.

Голы встречи можно посмотреть здесь.

В следующем туре английский клуб встретится с «Олимпиакосом» (1 октября), а «Атлетик» — с дортмундской «Боруссией» (1 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч турнира состоится 30 мая 2026 года.

