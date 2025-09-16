«Арсенал» забил оба мяча «Атлетику» после ухода Дьёкереша, форварда заменили на 65-й

Лондонский «Арсенал» обыграл «Атлетик» Бильбао в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что «канониры» забили оба мяча в игре уже после того, как заменили основного форварда Виктора Дьёкереша.

Точными ударами отметились Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард, вышедшие на замену по ходу встречи. Бельгиец, также отдавший результативную передачу, заменил Дьёкереша на 65-й минуте встречи. Шведу рассекли затылок в первом тайме, он доигрывал мяч с повязкой.

27-летний Дьёкереш стал игроком «Арсенала» прошедшим летом, перейдя из «Спортинга» за € 65,8 млн. За новую команду швед в пяти матчах забил три гола. Контракт между сторонами — до лета 2030 года.