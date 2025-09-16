Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» забил оба мяча «Атлетику» после ухода Дьёкереша, форварда заменили на 65-й

«Арсенал» забил оба мяча «Атлетику» после ухода Дьёкереша, форварда заменили на 65-й
Комментарии

Лондонский «Арсенал» обыграл «Атлетик» Бильбао в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что «канониры» забили оба мяча в игре уже после того, как заменили основного форварда Виктора Дьёкереша.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 72'     0:2 Троссард – 87'    

Точными ударами отметились Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард, вышедшие на замену по ходу встречи. Бельгиец, также отдавший результативную передачу, заменил Дьёкереша на 65-й минуте встречи. Шведу рассекли затылок в первом тайме, он доигрывал мяч с повязкой.

27-летний Дьёкереш стал игроком «Арсенала» прошедшим летом, перейдя из «Спортинга» за € 65,8 млн. За новую команду швед в пяти матчах забил три гола. Контракт между сторонами — до лета 2030 года.

Материалы по теме
Фото
Дьёкереш рассёк затылок во время матча «Арсенала» с «Атлетиком» в ЛЧ
«Арсенал» в гостях победил «Атлетик» Бильбао в матче ЛЧ благодаря голу Мартинелли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android