Мастантуоно — самый молодой игрок в истории «Реала», включённый в стартовый состав на ЛЧ
Вингер «Реала» Франко Мастантуоно выйдет с первых минут матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем» в возрасте 18 лет 33 дней. Таким образом, аргентинец стал самым молодым игроком в истории «Королевского клуба», включённым в стартовый состав на игру в рамках ЛЧ.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1-й тайм
1 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22' 1:1 Мбаппе – 29'
Ранее рекорд принадлежал Эндрику, который в ноябре 2024-го появился в стартовом составе «сливочных» в возрасте 18 лет и 73 дней.
Действующее трудовое соглашение Мастантуоно с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
