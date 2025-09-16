Мастантуоно — самый молодой игрок в истории «Реала», включённый в стартовый состав на ЛЧ

Вингер «Реала» Франко Мастантуоно выйдет с первых минут матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем» в возрасте 18 лет 33 дней. Таким образом, аргентинец стал самым молодым игроком в истории «Королевского клуба», включённым в стартовый состав на игру в рамках ЛЧ.

Ранее рекорд принадлежал Эндрику, который в ноябре 2024-го появился в стартовом составе «сливочных» в возрасте 18 лет и 73 дней.

Действующее трудовое соглашение Мастантуоно с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.