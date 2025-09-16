Джейми Каррагер назвал главных фаворитов нового сезона Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал победителя нового розыгрыша Лиги чемпионов, игрока, который, по его мнению, станет лучшим бомбардиром, и сюрприз, который ждёт в этом сезоне.

– Я назову «Барселону», она очень впечатлила меня в прошлом сезоне. Думаю, они снова будут близки. Лучший бомбардир? Назову Исака. «Ливерпуль» будет близок, это будет отличный финал: «Барселона» – «Ливерпуль».

Сюрприз? В Лиге чемпионов участвуют шесть английских команд – кажется, раньше такого никогда не было. Я считаю английскую Премьер-лигу лучшей лигой в Европе, но я буду удивлён, если в плей-офф выйдут больше трёх [английских команд].

– А в чём сюрприз?

– Английская лига – лучшая в Европе, но я не думаю, что в плей-офф выйдет больше 50% команд [АПЛ], – приводит слова Каррагера CBS Sports.