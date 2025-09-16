«Реал» Мадрид — «Марсель»: хозяева пропустили на 22-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Марсель». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Ирфан Пельто. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Марселя» Тимоти Веа.

В минувшем сезоне испанский гранд дошёл до стадии четвертьфинала турнира, где по сумме двух встреч уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:5. «Марсель» не участвовал в еврокубках в сезоне-2024/2025.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч состоится 30 мая 2026 года.

